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محافظات

محافظ قنا يبحث 300 طلب خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:04 م
اللقاء الإسبوعى
اللقاء الإسبوعى المفتوح
يوسف رجب
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم تلقى 300 طلب خلال اللقاء الأسبوعى، شملت شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضٍ وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق "كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة. 

وأكد "الهجان"، أنه يحرص على عقد اللقاء مع المواطنين بشكل دورى لبحث مشاكلهم وتقديم الحلول العاجلة لها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، مشيرًا إلى أنه يتم دعوة جميع القيادات التنفيذية لحضور اللقاء لإجراء مناقشات معهم حول الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين ومدى أحقيتهم، مؤكدًا أنه يتم الاستجابة لكافة الطلبات القانونية المقدمة منهم.

ووجه القيادات التنفيذية بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التفاعل مع المواطنين واستقبالهم والاستماع إلى شكواهم والحد من تصعيدها إلى مستويات أعلى كلما أمكن وذلك بهدف التيسير عليهم.

محافظ قنا يبحث 300 طلب خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح
محافظ قنا يبحث 300 طلب خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح
محافظ قنا يبحث 300 طلب خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح
محافظ قنا يبحث 300 طلب خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح
محافظ قنا يبحث 300 طلب خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح

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