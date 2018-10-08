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فن

حنان مطاوع: المشاهد يرفض دراما وسينما السبوبة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة حنان مطاوع أنها سعيدة بالكومكس الذى قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستخدامها للتعبير عن إعجابهم بحكاية 604، والتي شاركت في بطولتها ضمن أحداث مسلسل نصيبي وقسمتك 2.

وأضافت مطاوع في تصريحات خاصة لصدى البلد : أنها من محبى الكومكس بوجه عام ، لأنها تدل على أن الشعب المصري دمه خفيف، ودائما يحول الأحزان والانتقاد والتشجيع إلى نكته، فالمصريون شعب لديه فكر عميق مصحوب بخفة ظل.

وأضافت مطاوع قائلة: فخورة بانتمائي لهذا الشعب واعتبر نفسي مصرية حتى النخاع ، والمشاهد المصرى يحترم من يحترمه ويقدم له عملا جيدا ، إما إذا شعر ان تقدم عمل درامى من باب " السبوبة " ، فسيكون له رد فعل آخر .

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