ضبط 9 عاطلين بأسوان بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة واستروكس وأسلحة نارية

شن رجال الأمن بأسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين على القانون، وذلك تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن.



أسفرت الحملة، عن ضبط 9 عاطلين بحوزتهم 9 كيلو من نبات البانجو المخدر، علاوة على 155 قرصًا مخدرًا ، و 180 جراما من جوهر الحشيش ، و 50 جراما من إستروكيس ، بجانب ضبط أسلحة نارية وبيضاء، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار.



وحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.