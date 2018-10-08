طبيب مزيف.. مجهول ينتحل صفة دكتور مخ وأعصاب بالفيوم ويهرب قبل ضبطه.. صور

مازالت رحلة الطبيب المزيف الذى انتحل صفة أستاذ مخ وأعصاب وافتتح عيادة بميدان الحواتم أكبر ميادين الفيوم التى تضم اكثر من حى شعبى ومدخل لطريق الفيوم بنى سويف, حديث أهالى المدينة حتى الان .



البداية كانت من خلال تعدد الشكاوى أمام الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم بافتتاح عيادة خاصة لطبيب مخ واعصاب يدعى عزت المصرى بميدان الحواتم , ووضع لافتة كتب عليها الاستاذ الدكتور عزت المصرى أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى والانزلاق الغضروفى بكلية الطب وعضو الجمعية العلمية لتطوير جراحة المخ والأعصاب بواشنطن وعضو الاكاديمية الامريكية لجراحي المخ والأعصاب, ثم وضع رقمين لخطي محمول على اللافتة.



وعلى الفور كلفت الدكتورة امال هاشم وكيل وزارة الصحة حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالفيوم بقيادة الدكتور إبراهيم جنيدي مدير الإدارة والدكتور رامى منير والدكتور احمد حسن عضة إدارة العلاج الحر بالفيوم.



وتوجهت حملة مديرية الصحة لعيادة الطبيب المزعوم وطلبت منه بطاقة الرقم القومى فأنكر تواجدها معه وأحضر صورة لبطاقة رقم قومى مدون عليها اسم عزت المصرى وعنوانه المعادى بالقاهرة بوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة القاهرة .



وبإخطار نقابة أطباء الفيوم أفادت بعدم إدراج هذا الاسم على قاعدة بيانات نقابة الفيوم أو النقابة العامة للأطباء، وبمراجعة كلية الطب بجامعة القاهرة باسم الطبيب المزيف أفادت الكلية والجامعة بأن المذكور غير مسجل أو مدرج بقاعدة بيانات الجامعة.



وعقب عودة حملة مديرية الصحة لعيادة الطبيب المزيف مرة اخرى فوجئوا بهروبه, وبازالته جميع اللافتات الموجودة على واجهة العيادة وقيامه بتسليم مفاتيح العيادة لاصحاب المنزل الذى كان يؤجر منهم العيادة .



تم إبلاغ اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم بالواقعة, وتم تحرير محضر بقسم شرطة ثان الفيوم, وتمت إحالته الى النيابة العامة التى أمرت بضبط واحضار الطبيب الهارب وعمل تحريات المباحث حول الواقعة .



وقال أحمد جمعه من أهالى الفيوم: كنت بعالج والدتي عند الطبيب المزيف لمدة 6 شهور وأجرى لها حقن خلايا جزعية بمعاونة احد الاشخاص معه بالعيادة كان كشفه 60 جنيه ثم ارتفع الي 150 جنيه في اقل من شهرين , وكتب لى على أدوية مرتفعة الثمن , وعند اعادة الكشف يكتب على ادوية اخرى وياخد الادوية المتبقية من الروشتة السابقة بحجة أنه بيساهم بها فى احدى الجمعيات الخيرية .