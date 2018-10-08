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أخبار البلد

حسين أبو صدام: تنظيم مؤتمر لمناقشة آليات تفادي تلف المحصول

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
محمود محسن
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، إنه تقرر إقامة مؤتمر للفلاحين تحت عنوان "آليات حماية المزارعين ضد تلف المحصول بين الواقع والمأمول" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، حيث تبدأ فعاليات المؤتمر الساعة الخامسة يوم السبت المقبل، لمناقشة مشاكل الفلاحين جراء انتشار ظاهرة غش المبيدات والتقاوي والبذور.

وأضاف "أبو صدام" أن المؤتمر سيحضره عدد كبير من العلماء المختصين والمسؤولين والنواب ونقباء الفلاحين والمتضررين ومستوردي ومصدري التقاوي والبذور والمحاصيل الزراعية ورؤساء الأحزاب المصرية والشخصيات العامة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الهدف من المؤتمر الوصول لحلول لمشاكل الفلاحين وتوصيل معاناة للمتضررين للرأي العام لوضع الحلول المناسبة لافتًا إلى انه لن يترك حقوق الفلاحين تضيع وسط ما أسماه بـ مافيا الاستيراد والتصدير.

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