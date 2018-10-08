مش عارفين نعيش.. سكان زمزم ببورسعيد يشكون انتشار المجاري بالشوارع.. صور

اشتكى سكان منطقة زمزم القديمة بمحافظة بورسعيد، في رسالة جماعية لخدمة القراء التي يخصصها «صدى البلد» لقرائه، من انتشار مياه المجاري والصرف الصحي بالشوارع، وتراكمات القمامة.



وقال منتصر محمد أحد أبناء منطقة زمزم في الرسالة الجماعية: «كل يوم يقولوا بنرفع القمامة ومنطقتنا حالها بيسوء يوم عن يوم، ومش باين فيها أي نظافة.. والكارثة الأكبر انتشار مياه المجاري في الشوارع».



وتابع «مياه المجاري مغرقة الشوارع.. ومفيش حد بيعرف يمشي فيها، والأطفال جالها الأمراض.. ومفيش مسئول بيهتم ولا فيه حد بيقدم أي حلول للمشكلة».



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

