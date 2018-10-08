صلاح حسب الله ينعى 3 من أبطال القوات المسلحة بسيناء

نعى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، 3 من رجال القوات المسلحة " ضابط وصف ضابط ومجند " خلال قيامهم بواجبهم الوطني، في العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".



وأشاد "حسب الله" في بيان له أصدره منذ قليل، بالدور البطولي الكبير الذي يقوم به أبطال الجيش والشرطة في هذه العملية للقضاء على الارهاب والارهابيين داخل أرض سيناء الطاهرة وفى مصر كلها.



وتقدم الدكتور صلاح حسب الله بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر هؤلاء الشهداء الأبرار، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

