علي جمعة: الأوباش يرون الوطن حفنة تراب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التضحية من أجل الوطن ولو بالحياة هو رد الجميل للوطن الذي نشأنا وتعلمنا وتربينا فيه، ودفاع عن الهوية والذات، لكن النابتة الأوباش لا يفهموا ذلك، ويرون أن الوطن حفنة تراب، وهذا جهل.



وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن هويتنا المصرية هي الحضارة الإسلامية التى ضمت المسلم وغير المسلم.



وأشار إلى أن جميع المصريين يأكلون الفول والطعمية على الفطار، وفي الحزن الجميع يرتدي الأسود مسلم ومسيحي، فأكلنا وملبسنا وأفراحنا واحدة فهذه هويتنا المصرية.



