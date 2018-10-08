توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي

يبدأ بعد قليل، مراسم حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين ومن المقرر أن يشهد الختام توزيع جوائز المهرجان في المسابقات المختلفة منها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة نور الشريف ومسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة.



ويخرج حفل الختام، المخرج هشام عطوة، الذي أخرج حفل الافتتاح، ومن المتوقع أن يتم تقديم عرض فني يعبر عن تفاصيل الدورة وما تم تنفيذه على ارض الواقع.



يشار إلى أنه يغيب عن حفل الختام الفنان فاروق الفيشاوي الذي غادر المهرجان أمس وأيضا إلهام شاهين ولبلبة.