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تعليم

تعليم الوادي: توفير الزي المدرسي للمدارس العسكرية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
محمد منصور ابو العلمين
أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، توفير الزي العسكري الخاص بطلاب مدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين بالخارجة، ومدرسة موط الثانوية بنين بالداخلة، بعد موافقة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، على إنشاء أول مدرستين عسكريتين بالمحافظة هذا العام.

وقال التداوي، إن الذي يشمل قميصا لبني وبنطلونا كحلي، وسيتم توزيع طقم واحد لكل طالب من خلال لجنة متخصصة للمدرستين لضمان التزام الطلاب وانضباطهم بشكل يختلف عن الزي الموحد الآخر، الذي تم تطبيقه هذا العام في جميع مدارس المحافظة بجميع المراحل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن ذلك يأتي في إطار تطوير العملية التعليمية بمدارس المحافظة وإنشاء المدارس العسكرية لأول مرة هذا العام وهو بداية للتوسع في إنشاء المدارس المتخصصة بهدف تخريج جيل قادر على تحمل المسئولية وغرس روح العمل والانضباط.

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