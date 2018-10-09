عالم صداقات الفيسبوك مجرد.. دراسة تكشف نتائج مذهلة عن الأصدقاء الحقيقيين

لدى كثير من البريطانيين الآن أكثر من 500 صديق عبر الإنترنت ، لكن خمس صداقات فقط هي الحقيقية والقريبة"، وفقًا لدراسة جديدة نقلت عنها صحيفة الإندبندنت البريطانية.



وقد وجد استطلاع للرأي أجري على 2000 شخص بالغ أن لديهم عادة 554 من أصدقائهم في وسائل التواصل الاجتماعي ، ولكنهم كانوا مجرد جزء بسيط من الذين يعتبرونهم أصدقاء في العالم الحقيقي.



في المجموع ، قال 65 في المائة إنهم سيكونون أكثر رغبة في الوثوق بأصدقائهم أكثر من بعض أفراد أسرهم.



وقالت دارين فولدز ، المدير الإداري لبرنامج Pingit الذي قام بالاستطلاع "حتى في هذا العصر الذهبي لوسائل التواصل الاجتماعية ، من المثير للاهتمام أن نرى الكثير منا يفكر في حفنة من الناس كأقرب الأصدقاء وأكثرهم ثقة".



يشير ذلك إلى أننا سنفعل أي شيء تقريبًا بالنسبة لهم ، لكن نظرًا إلى الحياة المزدحمة، ليس من المفاجئ أن يكون التجمع كثيرًا أمرًا صعبًا. "



وجدت الدراسة أن المجيبين سيذهبون إلى أبعد الحدود لمساعدة أصدقائهم ، حيث يقول أكثر من نصفهم إنهم مستعدون "لعمل كل شيء" لمساعدة رفيقهم.



وقال ما يقرب من 50 في المائة إنهم سيتبرعون بكليّة إلى صديق محتاج.



كما أن أربعة من كل 10 أشخاص سيقولون كذبة بيضاء إذا طلب منهم أحد الأصدقاء ذلك.



