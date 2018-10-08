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احذر تناول الشاي بعد الطعام مباشرة.. و4 بدائل صحية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
رشا عوني
بمجرد الانتهاء من تناول الغداء أو العشاء، يسرع كثيرون لإعداد الشاي لتناوله بعد الطعام، فهي عادة يتبعها المصريون يوميًا دون العلم بمدى خطورتها على صحتهم، وأصبح البعض يتناول الشاي وكأنه مهضم طبيعي بعد الغداء، لكنها عادة سيئة نصح كثير من الأطباء وخبراء التغذية بضرورة التوقف عنها.

وأكدت لميس مراد خبيرة التغذية أن تناول الشاي بعد الطعام غير مستحب لأنه يؤثر بشكل سلبي على الهضم، ويجعل عملية هضم الطعام أصعب وتستغرق وقتا أطول، كما أنه يعيق امتصاص الحديد الموجود في الطعام فلا يستفيد به الجسم.

وأضافت مراد في تصريح لـ"صدى البلد" أنه في حالة تناول طعام غني بالبروتين كاللحوم ثم تناول الشاي بعدها مباشرة كما يفعل المصريون، فإن ذلك يتسبب في حموضة بالمعدة ويصعب عملية الهضم.

ونصحت خبيرة التغذية بعدم تناول الشاي مباشرة بعد الطعام، وتناوله بعد ساعة ونصف سواء قبل الطعام أو بعده، كما نصحت بتناول كأس من الماء بعد الوجبة، ويمكن إضافة شرائح الليمون للماء ثم تناوله، أو تناول كوب من الليمون أو عصير البرتقال الطازج، أو تناول الفواكه وبعدها بساعة ونصف يتم تناول كوب الشاي.

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