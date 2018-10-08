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ثقافة

التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:45 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استضاف المتحف المصري بالتحرير، اليوم الاثنين، فعاليات ثقافية، ضمن يوم ثقافي صيني بحديقة المتحف.

وأوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري، أن فعاليات اليوم تضمنت عرض مجموعة من أهم الثقافات الصينية، ومنها رياضة الووشو الصينية، وطريقة شرب الشاى الصينى، وكتابة الخط الصينى، والطريقة الصينية في قص الورق.. إضافة إلى عرض أغنية صينية، وعمل ورش فنية لعمل المعقودات الصينية وغيرها من أنشطة الثقافة الصينية المميزة.

كما قدم عدد من الفنانين الصينيين عرضا تمثيليا للتنين الصيني الشهير، وهو ما أثار إعجاب زوار المتحف من أجانب ومصريين.
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور
التنين الصيني يظهر في المتحف المصري بالتحرير.. صور

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