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حوادث

فحص وقياس عوادم 50 سيارة بمركز قويسنا بالمنوفية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
مروة فاضل
شنت الإدارة المركزية لإقليم وسط الدلتا بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية وقسم شرطة البيئة والمسطحات بشبين الكوم حملة لفحص وقياس عوادم السيارات ذلك بناحية طريق جيهان-مركز قويسنا-محافظة المنوفية.

وأسفرت الحملة عن فحص وقياس عوادم عدد ٥٠ سيارة تعمل بالبنزين منها عدد ٨ سيارات مخالفة وعدد ٤٢ سيارة مطابقة وتم توجيه السيارات المخالفة الصيانه وإعادة الفحص وفى حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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