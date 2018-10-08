فحص وقياس عوادم 50 سيارة بمركز قويسنا بالمنوفية

شنت الإدارة المركزية لإقليم وسط الدلتا بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية وقسم شرطة البيئة والمسطحات بشبين الكوم حملة لفحص وقياس عوادم السيارات ذلك بناحية طريق جيهان-مركز قويسنا-محافظة المنوفية.
وأسفرت الحملة عن فحص وقياس عوادم عدد ٥٠ سيارة تعمل بالبنزين منها عدد ٨ سيارات مخالفة وعدد ٤٢ سيارة مطابقة وتم توجيه السيارات المخالفة الصيانه وإعادة الفحص وفى حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت الحملة عن فحص وقياس عوادم عدد ٥٠ سيارة تعمل بالبنزين منها عدد ٨ سيارات مخالفة وعدد ٤٢ سيارة مطابقة وتم توجيه السيارات المخالفة الصيانه وإعادة الفحص وفى حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.