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المسماري: لم نعثر على جثة الإرهابي عمر رفاعي سرور.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:33 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إنه فى رمضان الماضى جاءت معلومات بوجود الإرهابي عمر رفاعي سرور بإحدى المناطق بدرنة، ولكن بعد مداهمة الموقع والقبض على بعض العناصر الإرهابية لم نستطع الوصول له أو أى معلومات تؤكد أنه مات فى هذه العملية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بكشف تفاصيل القبض على الإرهابى هشام عشماوي اليوم، أنه لم يعثروا على جثته، ولكن اليوم اعترف الإرهابي هشام عشماوى أن الإرهابى سرور مات فى الضربة الجوية التى كانت فى رمضان الماضى.

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