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منوعات

حامل بطفلين تتسبب في جريمة قتل مروعة.. والقاتل في السجن مدى الحياة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
محمد علي
انتهت قصة الشابة سارة براملي، 29 عاما، بالدراما في ضوء قيامها بالاستمتاع بتقاتل رجلين من أجلها، وفق ما قالت شبكة سكاي نيوز في نسختها البريطانية.

وانتهى مثلث الحب بالقتل بعد أن أرسلت عشيقة سابقة لأحد الرجلين صورة سارة براملي، وهي برفقة منافسه دون أن يعلم.

وقال ممثلو الادعاء أن سارة براملي (29 عاما) استغلت الرجلين وهما ديفيد سوندرز ومايكل لاوسون اللذان كانا يتنافسان من أجلها.

وغضب سوندرز من الصورة التي أرسلتها له عشيقته السابقة، فطارد منافسه لاوسون قبل أن يطعنه في القلب في دارلينجتون.

وتم حبس الأم الحامل بطفلين لمدة أربعة أشهر بعد أن اعترفت بتشجيع أو مساعدة ارتكاب جريمة.

ويأتي ذلك بعد أن اعترف سوندرز بالقتل وسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 22 عامًا ونصف العام.

وجادل محامي براملي بأنها فقدت أخلاقها، ليدخل موكلته في دائرة إقرار براملي بالذنب على أساس أنها كانت تعرف بنوايا سوندرز في مهاجمة لاوسون وليس قتله.

وقالت نيكي دراي ، مشرفة التتبع القضائي ، إن الرسائل النصية بينها وبين ساوندرز "كشفت عن علاقة حب وكراهية تتضمن رسائل بها إيذاء شخصي مهين للغاية".

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