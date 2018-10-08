ضبط أخطر العناصر الإجرامية فى السحر والجمال وبحوزته سلاح آلي وذخيرة

تمكنت مباحث التل الكبير بالإسماعيلية من القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المعروف عنها الاتجار في المواد المخدرة بالبؤرة الإجرامية بمنطقة السحر والجمال على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.



تلقى اللواء محمد فوزي مدير مباحث الإسماعيلية إخطار من العميد عصام عطوان رئيس المباحث يفيد بورود معلومات إلى الرائد مهند العزبي معاون أول مباحث مركز التل الكبير بالوصول إلى مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمطلوبة في أحكام قضائية للاتجار في الهيروين.



تم تشكيل فريق بحث ضم المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير والرائد مهند العزبي معاون أول المباحث والنقباء وأحمد إيهاب ويوسف الحفناوي ومحمود فراج معاوني المباحث، وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من القبض على المتهم "عادل.ا.م" 30 عاما بمنطقة السحر والجمال بعد اقتحامها، وتبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي بالسجن 10 سنوات في قضية مخدرات ،وبحوزته سلاح إلي وذخيرة.

تم التحفظ علي المتهم والسلاح المضبوط واخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق .