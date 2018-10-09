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قيمة الولاء والانتماء للوطن.. ندوة في مجمع إعلام دمنهور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
ندوة حول قيمة الولاء
ندوة حول " قيمة الولاء والانتماء للوطن"
جمالات الدمنهورى
أكد اللواء محمد الصول، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد، أن عظمة مصر تأتي من عظمة أبنائها وهي على مر التاريخ مقبرة للغزاة والمعتدين، مشيرا إلى أن نصر أكتوبر أعظم نصر حققه المصريون والعرب في العصر الحديث وسيظل محفور في قلب كل مصري وعربي، لافتا إلى أن هزيمة يونيو 67 لم تكسر المصريين بل زادتهم إصرارا على استرداد ما أخذ بالقوة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجمع اعلام دمنهور برئاسة عادل قميحة حول "قيمة الولاء والانتماء للوطن" بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصار حرب أكتوبر بحضور عدد من طلاب وطالبات المدارس.

واستعراض "الصول" عدة نماذج من البطولات بعد هزيمة 67 وأثناء حرب الاستنزاف والاستعداد والتخطيط لحرب اكتوبر والاصرار على تحقيق النصر، فشعار ابطال الجيش دائما هو " النصر او الشهادة " موضحا الموانع الطبيعية والبشرية التي واجهها الجيش المصري في اكتوبر 73 وكيف تم الاستفادة القصوى من الامكانات والاسلحة المتاحة التي لا تقارن بتسليح العدو، ودور العنصر البشري في ذلك .

كما اشار "الصول" إلى صور للبطولات ووحدة العرب والوحدة الوطنية أثناء حرب اكتوبر 73 والدروس المستفادة من حرب اكتوبر، مشيرا الى أن مصر تخوض حرب شرسة ضد الارهاب في سيناء ، وان ما يتم في سيناء الان من تعمير ومشاريع تنموية هو الحل الأمثل للقضاء على الارهاب ومطامع العدو فيها .

وناشد الشباب بضرورة استعادة روح اكتوبر وان يكون انتماؤهم وولاؤهم لمصر لان الحروب الان تحاول تدمير الدول من خلال شبابها بإطلاق الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
قيمة الولاء والانتماء للوطن.. ندوة في مجمع إعلام دمنهور
قيمة الولاء والانتماء للوطن.. ندوة في مجمع إعلام دمنهور

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