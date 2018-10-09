الشرطة البريطانية تتعرض لحملة سخرية على فيسبوك بسبب فيديو

أظهرت لقطات صادمة، سكان إحدى المجمعات السكنية، وهم يلقون ألعابًا نارية على ضباط الشرطة، أثناء محاولتهم القبض على رجل عاري الصدر.



ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أطلق السكان نوعين من مفرقعات الألعاب النارية على بعد أمتار قليلة من رجال الشرطة، الذين أصيبوا بالذعر، وبعد أن انفجرت أول لعبة، كان أحد رجال الشرطة يصرخ ويقفز من على الارض، وتبع ذلك انفجارا قويا آخر، وتم تصوير الحادثة في مزرعة هولمز وود السكنية في برادفورد، غرب يوركشاير في إنجلترا.



ووأوضحت الصحيفة أن شخصا يدعى "ريس دولاي" حمَّل الفيديو على "فيسبوك"، وعنون المنشور: "رجال الشرطة يقتربون من حذائهم خوفا من المفرقعات.. الأمر مضحك للغاية".



بينما رأى آخرون أن الطريقة التي عومل به ضباط الشرطة مثيرة للاشمئزاز، حيث قال أحد المعلقين على الفيديو: "حثالة.. نحن بحاجة إلى الشرطة الآن أكثر من أي وقت مضى، والمجتمع مجنون".



وجاء الحادث في الوقت الذي طعن فيه شرطيين وأصيب 2 آخرين في شمال لندن.