عبد اللاه: السادات اعتبر حرب الخليج والمد الفارسي مؤامرة .. فيديو

قال الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان ينظر إلى حرب الخليج والمد الفارسي على أنها مؤامرة من أجل سحب أموال الخليج، وعقد صفقات أسلحة، واحتمالية إنكسار دولة العراق.



وأضاف " عبد اللاه " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" السادات كان لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يتمكن الفرس من السيطرة على الخليج".



وتابع:" إيران ترى أن الخليج العربي تابع لهم ويعترفون به على أنه الخليج الفارسي، معتقدين أن ثروات الخليج تابعة لهم ومن الضروري أن تكون تحت سيطرتهم".

