سينيرجى: دعم مصر وترويجها سياحيا هدفنا

قال حسن كمال المدير التنفيذى لشركة سينيرجى إن الهدف الرئيسي للتحالف المصرى الدولى هو دعم مصر وترويجها لإعطائها ميزة تنافسية لمنتجاتها السياحية .



أكد كمال خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى لإعلان التحالف المصرى الدولى للترويج المنعقد بأحد فنادق القاهرة بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أننا نعمل مع وزارة السياحة لوضع الرؤى والاستراتيجيات والإشراف والتنسيق بين الجانب المصرى والدولى.



تابع أننا نستهدف تحسين ودعم المنظومة الشاملة للترويج المقصد السياحى المصرى .