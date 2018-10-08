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المسماري: عشماوي ساهم فى تجنيد شباب درنة ونقلهم إلى سوريا.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال العقيد أحمد المسماري، الناطق بإسم الجيش الليبي، إن الإرهابى هشام عشماوى تسبب فى إيذاء كبير للشعب الليبي، وقتل وتشريد المئات من الأسر وساهم فى تجنيد شباب مدينة درنة والمدن المجاورة لها ونقلهم إلى سوريا والبلاد المجاورة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بكشف تفاصيل القبض على الإرهابى هشام عشماوي اليوم، أنهم أنهوا المهمة الأولى وهي القبض على الإرهابي الأخطر بالمنطقة ولكن هناك مهام أخرى وهى مهمة التحقيق وهى تخص القضاء .

وقد تم القبض على "عشماوي" المطلوب من قبل الجهات الأمنية في مصر والمتهم يتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية الخطرة، خلال عملية درنة العسكرية في شرق ليبيا.

وقد نُفذت العملية فجر اليوم الاثنين، فيما لم يكشف الجيش الليبي عن أي معلومات عن العملية العسكرية، أو ما إذا كانت قد أطاحت بإرهابيين آخرين ضمن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في المدينة التي سيطر عليها قبل شهرين.

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