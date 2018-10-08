وزير التعليم العالي: خطة لإنشاء 8 جامعات تكنولوجية.. صور

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، معهد تكنولوجيا التصنيع التابع لجامعة كيوتو، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى كيوتو للعلوم والتكنولوجيا باليابان.



وأكد الوزير خلال جولته على اهتمام الوزارة بإنشاء جامعات تكنولوجية بهدف بناء كوادر تخدم الصناعة المصرية، مشيرا إلى خطة الوزارة لإنشاء ٨ جامعات تكنولوجية خلال الفترة القادمة، مؤكدا حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية فى هذا المجال.



وناقش الوزير مع رئيس المعهد سبل تدريب الكوادر العلمية المصرية لتكون نواة لانطلاق الجامعات التكنولوجية المصرية.



شملت الجولة زيارة لورش العمل بالمعهد وقاعات التدريس وغرف نماذج النصف صناعية، كما استمع الوزير لشرح تفصيلى لدور المعهد فى دعم الصناعات اليابانية وأحدث ما توصلت إليه وسائل البحث والتعليم.



رافق الوزير خلال الجولة أيمن كامل سفير مصر باليابان، ود.هانى الشيمى المستشار الثقافى ، ود. هانم أحمد عبد الفتاح الملحق الثقافى بالمركز الثقافى المصرى باليابان.