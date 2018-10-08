ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وزير التعليم العالي: خطة لإنشاء 8 جامعات تكنولوجية.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:50 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، معهد تكنولوجيا التصنيع التابع لجامعة كيوتو، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى كيوتو للعلوم والتكنولوجيا باليابان.

وأكد الوزير خلال جولته على اهتمام الوزارة بإنشاء جامعات تكنولوجية بهدف بناء كوادر تخدم الصناعة المصرية، مشيرا إلى خطة الوزارة لإنشاء ٨ جامعات تكنولوجية خلال الفترة القادمة، مؤكدا حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية فى هذا المجال.

وناقش الوزير مع رئيس المعهد سبل تدريب الكوادر العلمية المصرية لتكون نواة لانطلاق الجامعات التكنولوجية المصرية.

شملت الجولة زيارة لورش العمل بالمعهد وقاعات التدريس وغرف نماذج النصف صناعية، كما استمع الوزير لشرح تفصيلى لدور المعهد فى دعم الصناعات اليابانية وأحدث ما توصلت إليه وسائل البحث والتعليم.

رافق الوزير خلال الجولة أيمن كامل سفير مصر باليابان، ود.هانى الشيمى المستشار الثقافى ، ود. هانم أحمد عبد الفتاح الملحق الثقافى بالمركز الثقافى المصرى باليابان.

ترشيحاتنا

ضبط أخطر العناصر الإجرامية فى السحر والجمال وبحوزته سلاح آلي وذخيرة

الرقابة الإدارية: القبض على 16 مسئولا بوظائف قيادية بالدولة

محامي الزمالك يفجر مفاجأة بشأن أزمتي كريم الحسن وخصم النقاط

شبح العقوبات الأمريكية يطارد قطر

الخرباوي يكشف معلومات عن انضمام عشماوي للإخوان وتنظيم القاعدة.. فيديو

سقوط مدرب الإرهابيين في سيناء وليبيا.. ليبيا تعتقل هشام عشماوي ضابط الصاعقة المفصول من الجيش المصرى.. ورويترز: عشماوي المسئول الأول عن الموجة الإرهابية في مصر

سقوط المعلمة رشا ملكة الإستروكس في شبرا الخيمة

7 معلومات عن هشام عشماوي أخطر إرهابي مصري تم القبض عليه في ليبيا

بعد القبض عليه.. أبرز 8 حوادث متورط فيها الإرهابي هشام عشماوي

بث مباشر.. المسماري في مؤتمر صحفي بعد القبض على عشماوي

الخرباوي: عشماوي كنز معلومات باعتباره الذراع الكبرى للإرهاب بالمنطقة ..فيديو

الأعلى للإعلام ينذر 3 صحف لمخالفتها قرار منع مرتضى منصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه
الخرباوي: عشماوي كنز معلومات باعتباره الذراع الكبرى للإرهاب بالمنطقة ..فيديو
المسماري: هشام عشماوي الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية في ليبيا ..فيديو
المسماري: القضاء على الإرهاب معركة مشتركة بين مصر وليبيا.. فيديو
متحدث الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على هشام عشماوي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟