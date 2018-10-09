رانيا فريد شوقي تحتفل اليوم بعيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي، حيث أكملت عامها الـ44، فهي من مواليد 9 اكتوبر 1974.



بدأت رانيا فريد شوقي مشوارها الفني عام 1995، بدعم وتشجيع من والدها، النجم الكبير الراحل فريد شوقي.



رانيا فريد شوقي تزوجت 3 مرات، الأولى من عاطف عوض، وأنجبت منه ملك وفريدة، والثانية من مصطفى فهمي وهذه الزيجة انتهت بالطلاق، أما الزيجة الثالثة فهي من تامر الصراف، حيث تؤكد رانيا دائمًا أنها وجدت حب حياتها معه.



وشاركت رانيا فريد شوقي في بطولة عدة أفلام، منها "آه وآه من شربات" و"طعمية بالشطة" و"المكالمة القاتلة"، كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها "عوالم خفية، وسلسال الدم، ويتربى في عزو".

