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حوادث

السيطرة على حريق بمنطقة الصرف الصحي في الوادي الجديد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:58 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمنطقة الصرف الصحي في الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق بمنطقة الصرف الصحى بقرية بولاق بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بمنطقة الصرف الصحي التابعة لقرية بولاق جنوب مدينة الخارجة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتمت السيطرة عليه.

وأكد عبد الناصر صالح رئيس قرية بولاق أن الحريق شب في بعض النباتات التي تنمو على الصرف ولم يصل للمنطقة الزراعية أو المنشآت العامة أو الخاصة لبعدها عن الحريق ولم تحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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