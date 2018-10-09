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رحلوا في حوادث غامضة.. هكذا انتهت حياة 3 رياضيين أمريكان في يوم واحد

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
محمد علي
في يوم واحد فقدت ولاية تكساس الأمريكية ثلاثة من رياضييها في حوادث غامضة، فضحية الحادث الأول هى شيليا اروزامينا (22 سنة) لاعبة الجولف وألعاب القوى بفرق جامعة ايه اند ام التى عثر عليها ميتة فى ملعب الجولف الرئيسى.
وكان ذلك قبل يوم واحد فقط من حفل تتسلم فيه جائزة شخصية الجامعة الرياضية للعام الدراسى الماضي، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

والثاني، بلين بادجيت لاعب كرة القدم الأمريكية في فريق جامعة رايس، والذى عثر عليه ميتا فى شقته بهيوستن. وقرر الطبيب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن تعاطي عقار يحوى مادة الكرفنتانيل المخدرة قوية المفعول الأقوى عشرة آلاف مرة من المورفين والتي تستخدم فقط كمسكن للحيوانات ومحظور على البشر تعاطيها.

وتم القبض على أحد زملائه فى الفريق يعتقد أنه باع الحبة القاتلة للنجم الراحل.

أما الحالة الثالثة فكانت في جامعة سان انطونيو، حيث فوجئ الجميع بسقوط ماركيز براون لاعب كرة السلة فى فريق الجامعة من المبنى الذى يقيم به في المدينة الجامعية بـ(الطابق 16). وتجرى التحقيقات لمعرفة ما إذا كان ماركيز انتحر أم دفعه مجهول ليسقط قتيلا.
رحلوا في حوادث غامضة.. هكذا انتهت حياة 3 رياضيين أمريكان في يوم واحد

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