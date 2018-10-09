الزقازيق تنظم مؤتمر اتحاد الجامعات العربية فى دورته الـ 52.. مارس المقبل

أكد الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، أن المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية وافق على عقد المؤتمر العام للاتحاد فى دورته الــ 52 فى مصر بتنظيم مشترك من جامعة الزقازيق وجامعة حلوان فى الأسبوع الأخير من شهر مارس 2019.



واضاف رئيس جامعة الزقازيق أن الموافقة، جاءت عقب مشاركته ممثلا لمصر في اجتماع المجلس التنفيذي مساء أمس الأحد 7 أكتوبر 2018 بمقر الاتحاد بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.