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خالد الترجمان: القبض على عشماوي رسالة لقطر وداعمى الإرهاب

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:13 ص
توك شو
أكد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن الأجواء في ليبيا تشهد حالة من الأمان خاصة شرق وجنوب البلاد، مؤكدا أن هذه المناطق تم السيطرة عليها من قِبل القيادة العامة للقوات المسلحة، ونشر سُبل الأمن والأمان للمواطنين.

وأضاف "الترجمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي "نشأت الديهي"، والمُذاع على فضائية "تن"، أن مصر هي الجدار الذي لجأت إليه ليبيا في محاربتها للإرهاب، مشيرا إلي أن هناك فرحة كبيرة انتابت الشعب الليبي بعد القبض على الإرهابي هشام العشماوي.

وأشار إلى نجاح الجهود المشتركة بين القيادتين المصرية والليبية والتنسيق الدائم بينهما للقبض على الإرهابي هشام العشماوي، مضيفا أنه تمثل ضربة موجعة للمخابرات القطرية وتركيا علي الأراضي الليبية، وهي رسالة هامة لكل من يدعم الإرهاب.

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