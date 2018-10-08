الحوفي: مبادرة اتكلم مصري تنهي مرحلة غياب اللغة والثقافة عن المصريين بالخارج

أكدت الإعلامية نشوى الحوفي مدير عام النشر الثقافي بدار نهضة مصر للنشر، خطورة ما يسمى بـ"الفرانكو أراب" وتأثيرها على الأطفال، وأهمية الاهتمام بهم والمحتوى المقدم لهم وأهميته في دعم الثقافة والهوية واللغة؛ فمن لا يحافظ على لغته لن يحافظ على وطنه.



وقالت الحوفي خلال كلمتها بإطلاق مبادرة اتكلم مصري إن "بإمكاننا نقل المعارف والعودة للصدارة مرة أخرى في الفلك والفيزياء والكيمياء وغيرها، وأن مبادرة (اتكلم مصري) نأمل أن تزيل ما تراكم من غياب اللغة والثقافة المصرية عن الكثير من المصريين بالخارج".



كانت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، استقبلت وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجموعة شركات نهضة مصر للنشر، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، ونشوى الحوفي مدير عام النشر الثقافي بنهضة مصر للنشر، لبحث إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" للحفاظ على الهوية الوطنية والهوية الثقافية المصرية للأطفال المصريين المقيمين بالخارج.