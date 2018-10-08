الصين تستخدم حيلتها المفضلة لإثارة ذعر الولايات المتحدة

أثار الهبوط الأخير في العملة الصينية "اليوان" قلق مسئولي الولايات المتحدة، ما دفعهم لوضع خطة لمواجهة السياسات الصينية في تقرير مقترح عن العملات الأجنبية.



وبحسب تقرير لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال مسئول بوزارة الخزانة الأمريكية، قبيل مشاركة الوزير ستيفن منوشين في اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي هذا الأسبوع، الذي يأتي تزامنا مع تزايد التوترات التجارية واستعداد الصين للرد على التعريفات الأمريكية، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير بشأن تحول الصين عن السياسات الموجهة للسوق، واستمرار اعتمادها على السياسات غير السوقية.



وأضافت القناة أن تراجع اليوان الصيني تسارعت وتيرته في الآونة الأخيرة، ويقترب من أدنى مستوى له في 21 شهرا، حيث وصل سعر الدولار إلى 6.93 يوان.



وأشارت إلى أن هبوط العملة هو حيلة وتكتيك رئيسي لدى الصين، ويتوقع المحللون زيادة نسبة المبيعات الصينية بوصول الدولار إلى 7 يوانات.



وتابعت أن المسئولين الأمريكيين تجنبوا اتهام الصين بالتلاعب في العملة العام الماضي، لكن مع تأزم العلاقات، تزداد المخاوف الأمريكية من توجه الصين إلى إضعاف عملتها عن عمد لتقليص تأثير الرسوم الجمركية على سلعتها. حيث انخفضت العملة إلى حوالي 2% أمام الدولار منذ أغسطس الماضي.