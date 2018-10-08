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ديني

علي جمعة: الانتماء إلى المقدسات والأوطان فرض عين

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:29 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينبه على شعور الانتماء وكان يحرص دائمًا على تنميته.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه الرسول  –صلى الله عليه وسلم- كان إذا جيّش الجيوش وضع الأوس مع بعض، وضع همدان مع بعض وضع الخزرج مع بعض وأسمى كل قبيلة باسم هؤلاء بنو عبد الرحمن هؤلاء بنو همام وهؤلاء بنو الحارث .. وهكذا كتائب، وكانت كل كتيبة تمثل ذوي القربى منهم حتى يُشعر كل واحد منهم أنه يدافع عن أهله وناسه ووطنه وأيضًا الجيش كله يدافع عن الإسلام.

وتابع: الإسلام دين عالمي لا يعرف العصبية، فهذا ليس من قبيل العصبية إنما هو من قبيل حب الأوطان وحب الأهل، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يربي أصحابه ويأمرنا بتربية أولادنا على هذا الشعور من الإيمان، وهنا يجب أن نوجه النظر إلى تربية الأطفال على الانتماء وحب الانتماء.

وأضاف أنه قد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نعلم السباحة والرماية وركوب الخيل وكان يأتيه الأطفال من شدة انتمائهم كابن عمر مثلًا، فرده في غزوة من الغزوات وقبله وهو ابن خمسة عشرة سنة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُشعر الأطفال بالمسئولية والانتماء حتى إذا ما اشتد هؤلاء كانوا خير جند الإسلام، ونحن في مرحلة تاريخية أيضًا أو في ظرف تاريخي يحتم علينا أن نعلم أبناءنا حب انتمائهم إلى أوطانهم ومقدساتهم ؛وأنه يجب عليهم أن يتربوا على الجهاد في سبيل الله بكل معانيه، فالانتماء إلى المقدسات وإلى الأوطان فرض عين على كل مسلم ومسلمة وفرضٌ علينا أن نربي أبناءنا جميعًا على هذا.


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