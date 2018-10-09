أخفت جثة زوجها في الصحراء.. الزوجة العشرينية أتحدت مع الشيطان من أجل العشيق

لم يعد الزوج إلى بيته منذ أن خرج إلى العمل أمام أعين الأب العجوز، غير أن زوجته المدعوة أنسام لم تتأثر بذلك ولم تهتز عواطفها تجاه غياب الزوج لفترة لم تعد بالقصيرة.



الأب الذي يبلغ من العمر 73 عاما، تجاهل سكون الزوجة وبادر بتقديم بلاغ إلى قسم الشرطة المطرية بتغيب نجله، الحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، عن مسكنه الكائن بدائرة القسم.



الزوجة على الجانب الآخر لم تنتظر كثيرا، تمكنت من الحصول على حكم محكمة بـ الطلاق من الزوج الغائب، وسرعان ما تزوجت بآخر تجمعها به علاقة سابقة قبل غياب الزوج، سردت تفاصيلها بعد ذلك.



الأب لا زال ينتظر نجله الشاب، بينما هدأت نفس الزوجة ولم تهدأ اجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، الذين تعاملوا مع اختفاء الزوج كلغز لا يخرج عن إطار وجود شبهة جنائية.



بالنظر لأحوال الحياة الأسرية للمتغيب، تبين وجود خلافات دائمة مع الزوجة أنسام، تلك الفتاة العشرينية صاحبة الـ 27 سنة، الطامعة في ملذات الحياة بكل ما تحمله من إغراءات، لكن الزوج الغائب كان دائم الخلاف معها فضلا عن اعتياده التعدي عليها بالضرب وفقا لاعترافها.



الزوجة لم تطق الاستمرار في تلك الحياة، فسلمت جسدها لعشيق يدعى "محمد ك.ن"، فيما سلمت عقلها للشيطان، في محاولة للتخلص من الزوج ليخلو لهما الأجواء.



العشيقان اتفقا على حيلة لم تتخط في ذكائها عقلية قوات الشرطة، اتفقا مع الزوج على اصطحابه في منطقة نائية بالصحراء بزعم

شراء سيارة للعمل عليها وافتعال معه مشاجرة للتخلص منه ودفن جثته في صحراء القطامية.



الزوجة تحكي الواقعة قائلة: اتفقنا على قتله من خلال استدراجه بزعم شراء سيارة للعمل عليها واصطحابه لمنطقة نائية والتخلص منه، وبتاريخ 28/6/2017 توجه المجنى عليه إلى منطقة كوبرى التوفيقية دائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه مقدم ثمن شراء السيارة وتقابل مع العشيق وبصحبته المدعو/أحمد . ع . أ - 35 سنة - سائق - ومُقيم بالقليوبية قائد سيارة ملاكى "مستأجرة" واستقل السيارة صحبتهما وتوجهوا للطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة القطامية ، وافتعلا معه مشاجرة تعدى خلالها العشيق عليه بحجر فأصاب رأسه وأودى بحياته واستوليا منه على المبلغ المالى وهربا.



المتهمان أرشدا عن مكان الجثة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الدائرى دائرة قسم شرطة القطامية ، وعُثر على رفاته (بقايا عظام أدمية) وبعض متعلقاته (حذاء، جورب ، قميص) .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .