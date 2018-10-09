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ديني

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 5 أمور تحدث لك في الصلاة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
الصلاة
الصلاة
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن تشريع الإسلام في العبادات قد بني على توثيق الصلات بين العبد وربه.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كذلك بني على حسن قيام العباد بحق الله تعالى الذي أفاض عليهم نعمه الوجود، ومنّ عليهم بالفضل والجود والخير والإحسان، فقال تعالى: «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا»، منوهًا بأنها تربية وتهذيب ونظام وإصلاح يرقى بالفرد والمجتمع إلى مراقي السعادة والفلاح.

وأضاف أن رأسها وعمادها الصلاة، وهي مناجاة بالقلب واللسان بين العبد ومولاه يشهد فيها العبد افتقاره لخالقه، وإحسان الخالق إليه مع استغنائه عنه، ويعلم عن يقين أن الأمر كله لله، وأن لا معبود بحق سواه، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

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