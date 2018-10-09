اغتنم.. 3 خطوات تخلصك من ذنوبك وتمنحك مغفرة فورية من الله

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى ثلاث خطوات بها يغفر الله تعالى للإنسان ذنبه فورًا.



وأوضح «البحوث الإسلامية » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصانا بهذه الخطوات الثلاث، التي يغفر الله تعالى ذنوب العبد بها، وهي : «أسباغ الوضوء ثم الذهاب إلى المسجد وأداء صلاة الفريضة في جماعة».



واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ».

