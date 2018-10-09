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ديني

اغتنم.. 3 خطوات تخلصك من ذنوبك وتمنحك مغفرة فورية من الله

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
مغفرة فورية
مغفرة فورية
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى ثلاث خطوات بها يغفر الله تعالى للإنسان ذنبه فورًا.

وأوضح «البحوث الإسلامية » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصانا بهذه الخطوات الثلاث، التي يغفر الله تعالى ذنوب العبد بها، وهي : «أسباغ الوضوء ثم الذهاب إلى المسجد وأداء صلاة الفريضة في جماعة».

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ».

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