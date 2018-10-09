عندما ذهب إدوارد الثامن لرؤية هتلر.. صور تكشف الحدث المعجزة للمرة الأولى

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن صور لم يسبق لها مثيل من "إدوارد الثامن" ملك إنجلترا في مصنع للسيارات أثناء زيارته الشهيرة لرؤية أدولف هتلر في عام 1937.



وكان دوق وندسور ، أحد المتعاطفين مع النازيين ، ووصف ذات مرة الديكتاتور أدولف هلتر بأنه "ليس سيئًا" .



وأظهرت الصور الدوق وهو في مصنع مرسيدس-بنز في شتوتجارت.



وإدوارد الثامن (Edward VIII) (23 يونيو 1894 – 28 مايو 1972) كان ملك المملكة المتحدة ودول الكومونولث وأيرلندا والهند، منذ وفاة والده جورج الخامس في 20 يناير 1936 حتى تنازله عن العرش في 11 ديسمبر من نفس العام ليتزوج من واليس سمبسون، وكان ثاني حاكم من بيت وينزر.



وقالت الـ"ديلي ميل" إنه وخلال الزيارة الغريبة، اتجهت الحشود الضخمة إلى رؤية الملك السابق وهو يسير عبر حراس من أتباع هتلر، قبل أن يتفقد صفوف السيارات الجديدة اللامعة في أرض مصنع مرسيدس.



وأقيمت المراسم داخل المصنع حيث كانت رايات النازية ومرسيدس جنبا إلى جنب.



ورافق الدوق إلى ألمانيا زوجته الأمريكية الجديدة واليس سيمبسون ، التي أراد أن يجعلها ترى ألمانيا تحت حكم هتلر.



وخلال الرحلة ، عقد الدوق لقاء خاص مع هتلر في مقره في بيرشتسجادن، وألقى خطابا عاما أعلن فيه أن النموذج الاقتصادي النازي "معجزة.



وتركت الزيارة انطباعا لم ينسه الدوق، وبحسب ما ورد، أخبر صديقًا في الستينيات من القرن الماضي: "لم أظن أبدًا أن هتلر كان مثل هذا الفصل السيئ".



وتم طرح ألبوم الصور الرائع للبيع من قبل جامع خاص في مزاد ، ومن المتوقع بيعها بمبلغ ألفي جنيه استرليني.



وقال جوليان سميث ، المتخصص في المزادات: "الصور توثق زيارة الدوق لألمانيا النازية في عام 1937 وزيارة محددة لمصنع مرسيدس-بنز.



وأضاف "إنها قصة تاريخية فريدة تمت بينما كانت آلة الحرب النازية تستعد للغزو الأوروبي والمذابح لملايين الناس. إنه ألبوم رائع".



وتخلى إدوارد عن العرش بعد أشهر فقط من حكمه؛ بعدما تسبب في أزمة دستورية من خلال اقتراحه الزواج من سيمبسون ، المطلقة.



وعندما أصبح واضحا لديه أنه لا يستطيع أن يتزوج سيمبسون ويبقى ملكًا ، تنازل عن العرش بعد 326 يومًا فقط.