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ديني

لجنة الفتوى تدعو لمتصل بسبب سؤال عن صلاة الجنازة: بارك الله فيك

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:46 ص
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أمل فوزي
أشادت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بشخص يسأل عن حكم من فاتته صلاة الجنازة على ميت، بسبب تعذر تواجده وقتئذ، ويصر على أدائها بعدما عاد، قائلة: « ما أنت عليه هو منهج الإسلام في الوفاء».

وأضافت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «مات أستأذي وقد كنت أحبه حبا شديداً وقد تأخرت عن حضور الجنازة لتأخر وصول الخبر لي ورغبت أن أصلي عليه بعدها فماذا أفعل ؟»: بارك الله في السائل وجعل وفاءه لأستاذه في ميزان حسناته.

وأوضحت أن ما هو عليه هو منهج الإسلام في الوفاء والاعتراف بالجميل ففي الحديث، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ»، منوهة بأنه يمكنه الصلاة على استاذه المتوفى قبل دفنه أو بعد الدفن ، وعليه أن يجتهد في الدعاء له بالمغفرة والرحمة فهو من طرق الوفاء له عما قدمه له.

وتابعت: صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، وأجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا في الثلاث تكبيرات الأخرى.

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