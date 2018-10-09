علي جمعة يحدد ضوابط الاختلاط والخلوة بين الرجل والمرأة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الشرع الحنيف نهى عن الخلوة بين الرجل والمرأة، وهي الاجتماع بين رجل وامرأة في مكان خاص وحدهما.





وأضاف «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «نسمع كثيرا عن الاختلاط فما المقصود به وما ضوابطه ؟»، أنه بناء عليه فلا خلوة بين طفل وطفلة، حيث إنها تقتصر على البالغين فقط ، في مكان خاص وحدهما، فلو كان سائق اتوبيس وركبت معه امرأة، وصارا وحدهما في السيارة، فهذه ليست خلوة، لأنها مواصلة عامة.





وتابع: وكذلك اجتماع رجل وامرأة في مصعد -أسانسير- ليست خلوة، لأنها حياة عامة، حيث لا يُحتاج إلى الإذن بالنظر فيها، وكذلك الحال في المكاتب الحكومية والموظفين، طالما جميعهم يجلسون في مكاتب لا تحتاج الإذن للنظر فيها فليست خلوات، ولكن عندما يضيء المدير المصباح الأحمر -اللمبة الحمراء- عند باب مكتبه ، لمنع الدخول والنظر دون إذن فيتحول مكتبه إلى حياة خاصة، وعندئذ في حالة دخول فتاة إليه وإضاءة اللمبة الحمراء، فهذه خلوة مالم تكن ابنته أو زوجته لأنهما محارمه، وبالتالي لا تكون خلوة إلا إذا كانت مع السكرتيرة.