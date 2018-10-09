صدفة بـ100 ألف دولار.. أمريكي يملك قطعة أثرية في منزله منذ 30 عاما دون أن يدري

الصدمة هي التوصيف الدقيق لحالة رجل أمريكي من ولاية ميتشيجان؛ بعدما علم أنه يملك كنزا دون أن يدري.



شبكة "ايه بي سي" قالت إن الرجل اكتشف أن الصخرة التي يستخدمها كدرج لمنزله ما هي إلا كنز ثمين تقدر قيمته بأكثر من 100 ألف دولار.



وقالت جامعة ميتشيجان إن الصخرة التي يبلغ وزنها نحو 23 باوندا- نحو 11 كيلو جرام- من الحديد والنيكل، هي سادس مجسم عثر عليه في ولاية ميتشيجان.



وأوضح مالك الصخرة، ديفيد مازوريك، أنه أخذ درج منزله إلى الجامعة لفحصها؛ بعد أن شاهد تقارير عن قطع صخرية تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.



وأضاف أنه اشترى القطعة الصخرية عام1988 من مزارع، قال له إنها جزء من فوهة بركانية هبطت للفناء الخلفي لمنزله في الثلاثينات.



ومن المتوقع أن تباع هذه القطعة النادرة لأحد المتاحف، حيث أكد "مازوريك" أنه سيتبرع بجزء من ثمن القطعة لجامعة ميتشيجان.