اختراع أقوى كاميرا في العالم.. تصور كل ما تريد بإمكانات مذهلة

اخترع مجموعة من الباحثين في جامعة كولومبيا، عدسات فائقة الذكاء، يمكنها إجراء كل التعديلات الممكنة على الصور فورا، وإنتاج الصورة المثالية لحظة التقاطها.



وقال موقع "ايه بي سي"، إن تلك العدسات لديها حساسية فائقة، وقدرة على تمييز الألوان الأفضل لإنتاج الصورة بدرجاتها، فهي ترشدك للطريق وترسم معالم الصورة الكاملة دون أدنى جهد.



وأضاف الموقع، أن تلك العدسات لن تكون مفيدة لعدسات كاميرات المصورين وحسب، وإنما يمكن الاستفادة منها في الميكروسكوبات والأقمار الصناعية.