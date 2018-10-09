ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

اختراع أقوى كاميرا في العالم.. تصور كل ما تريد بإمكانات مذهلة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
محمد علي
اخترع مجموعة من الباحثين في جامعة كولومبيا، عدسات فائقة الذكاء، يمكنها إجراء كل التعديلات الممكنة على الصور فورا، وإنتاج الصورة المثالية لحظة التقاطها.

وقال موقع "ايه بي سي"، إن تلك العدسات لديها حساسية فائقة، وقدرة على تمييز الألوان الأفضل لإنتاج الصورة بدرجاتها، فهي ترشدك للطريق وترسم معالم الصورة الكاملة دون أدنى جهد.

وأضاف الموقع، أن تلك العدسات لن تكون مفيدة لعدسات كاميرات المصورين وحسب، وإنما يمكن الاستفادة منها في الميكروسكوبات والأقمار الصناعية.

ترشيحاتنا

طريقة تخسيس الكرش بين المسموح والممنوع.. وأسباب ظهوره

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

فوائد النشا للبشرة أبرزها استخدامها فى حيل للمكياج

وفاء عامر تكشف حقيقة طلاقها من المنتج محمد فوزي خلال مهرجان الإسكندرية

الشهاوي: عشماوي أهم عنصر إرهابي اصطادته مصر خلال آخر 10 سنوات

بدأت برسالة ومصيره مجهول.. القصة الكاملة لاختفاء رئيس الإنتربول

حارس المنصورة يكشف أسباب الفوز المثير على الداخلية بكأس مصر.. فيديو

علي جمعة يحذر من فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

أسباب اختلاف الأنصبة بين الرجل والمرأة في الميراث

ترامب يعتذر لـ كافانو وأسرته لاتهامه بالتحرش.. فيديو

طفلة تعثر على كنز بالصدفة.. فيديو

بعد 48 ساعة.. بدء أطول رحلة جوية في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي للتخسيس 3 كيلو في أسبوع واحد

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فيديو

أحمد طه يكشف تفاصيل البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية.. فيديو
ماذا قال الإرهابي هشام عشماوي بعد لحظات من القبض عليه.. فيديو
برلماني: 170 ألف عقار في مصر على وشك السقوط.. فيديو
متحدث الجيش الليبي: العشماوي الصندوق الأسود لكشف الكثير من القضايا.. فيديو
بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟