ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مستشفى بهية تكرم ياسمين غيث لدعمها مرضى سرطان الثدي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
أحمد البهى
فى إطار حملات التوعية التى تقوم بها مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، أقامت بهية ندوة خاصة للتوعية بالمرض وسرعة تشخيصه، وذلك بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكى، وبحضور الفنانة ياسمين غيث، والتى كشفت عن تجربتها ومعانتها مع مرض السرطان.

وتناولت الندوة الأعراض الخاصة بالمرض وطرق الوقاية وكيفية الفحص الذاتى، بالإضافة إلى التأكيد على وجود أقسام للدعم النفسي للمرضى وأسرهم والمحيطين بهم داخل المؤسسة.

وساهمت حملات التوعية التى تقوم بها مؤسسة بهية في مختلف المحافظات بارتفاع الوعي لدي السيدات بأهمية الكشف المبكر لسرعة تشخيصه وعلاجه و محاربة مرض سرطان الثدي، وأنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يأتى سرطان الثدي فى مقدمة أنواع السرطان التي تصيب النساء فى العالم المتقدم والعالم النامي على السواء، ويلاحظ ارتفاع معدلات وقوع هذا السرطان فى العالم النامى نتيجة زيادة متوسط العمر المتوقع وزيادة التوسع العمرانى وأنماط الحياة الصعبة.

ومن جانبها قالت هالة بايزيد مدير العلاقات العامة والاتصال بمستشفى بهية: "أن عدد حالات الفحص المبكر خلال الـ 9 شهور الماضية بداية من يناير 2018 ، وحتى شهر سبتمبر المنقضي وصلت إلى ١٥٣٧١ ، و عدد زيارات العيادات الخارجية الجراحة والأورام ٤٦٩٥٧ زيارة ، وعدد العمليات الجراحية ١١٥٦ عملية، وعدد جلسات العلاج الكيماوي ٦٢٠١ جلسة، وعدد جلسات العلاج الإشعاعي ٢٣٢٩٥ جلسة، وعدد جلسات العلاج الطبي ٢٧٩٠ بمعدل زيادة وقدره حوالي ٦٥ ٪؜ عن العام الماضي ، مما يشير إلى دور بهية الرائد في أهمية التوعية والاكتشاف المبكر بمرض سرطان الثدي .

وأوضح مهندس ماجد حمدى عضو مجلس الأمناء إلى أن مرض سرطان الثدي، من أكثر الأمراض التي تهدد النساء، وتمثل خطر على حياتهن عند اكتشافه، في أوقات ومراحل متأخرة، لذلك ننصح النساء بالكشف المبكر، ومن منطلق اهتمام " بهية " بصحة المرأة المصرية فهناك عدة نصائح وتوجيهات لابد للمرأة المصرية أن تقوم بها بشكل دورى ، في حال بلوغها سن الأربعين فعليها بعمل " الماموجرام " للاكتشاف المبكر وعمل الفحوصات له 4 فوائد أساسية، حيث تصل نسبة الشفاء الى 98 % ، وتقليل فترة العلاج و التكاليف ، الى جانب التعافى من الآثار الجانبية بسرعة دون عناء او تعب .

وأشار حمدى إلى أن على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ، والمدارس والجامعات والشركات والنوادي ان تحرص علي إقامة وعقد الندوات للتوعية بمرض سرطان الثدي من أجل الاكتشاف المبكر.

يذكر أن أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وهو فعالية يتم تفعليها سنويًّا لزيادة الوعي حول هذا المرض، فسرطان الثدي هو أحد أنماط الأورام الخبيثة الشائعة، وينتج عن نمو غير طبيعي لخلايا الثدي، ويُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع الأورام شيوعًا التي تصيب السيدات على اختلاف أعمارهن.
مستشفى بهية تكرم ياسمين غيث لدعمها مرضى سرطان الثدي
مستشفى بهية تكرم ياسمين غيث لدعمها مرضى سرطان الثدي
مستشفى بهية تكرم ياسمين غيث لدعمها مرضى سرطان الثدي

ترشيحاتنا

تنظيم الإعلام يمهل قناة ltc أسبوعين لتقنين أوضاعها

ومن العشق ما قتل..سيدة تتفق مع عاطل على قتل زوجها وإخفاء جثته بالصحراء

الجيش الليبي يكشف موعد تسليم هشام عشماوي إلى مصر

ضبط أخطر العناصر الإجرامية فى السحر والجمال وبحوزته سلاح آلي وذخيرة

انفجار ضخم بأكبر مصفاة للنفط في كندا.. فيديو

أول تعليق من عمرو جمال بعد هزيمة الأهلى أمام الاتحاد

الرقابة الإدارية: سقوط محامٍ شهير قدم 2 مليون جنيه رشوة لموظفين بالمحاكم والنيابات

ما لا تعرفه عن هشام عشماوي.. هارب من حكمي إعدام ومتهم في 17 قضية إرهابية

أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم بحبسها عامين ونصف وتغريمها 30 ألف جنيه

محمد صلاح العربي الوحيد ضمن أفضل 30 لاعبا مرشحين للكرة الذهبية

باحث: هشام عشماوى الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية ..فيديو

بعد ارتباطها بأحمد فلوكس.. تعرف على عدد زيجات هنا شيحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

خبير أمني: القبض على عشماوي تم بتنسيق بين الأجهزة المصرية والليبية.. فيديو
أحمد موسى يطالب بتقديم الإرهابي عشماوي للرأي العام بالأدلة والوثائق.. فيديو
غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو
المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو
الجيش الليبي: عشماوي اعترف بتنفيذ عمليات إرهابية ومقتل عمر رفاعي سرور ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟