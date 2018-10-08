مستشفى بهية تكرم ياسمين غيث لدعمها مرضى سرطان الثدي

فى إطار حملات التوعية التى تقوم بها مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، أقامت بهية ندوة خاصة للتوعية بالمرض وسرعة تشخيصه، وذلك بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكى، وبحضور الفنانة ياسمين غيث، والتى كشفت عن تجربتها ومعانتها مع مرض السرطان.



وتناولت الندوة الأعراض الخاصة بالمرض وطرق الوقاية وكيفية الفحص الذاتى، بالإضافة إلى التأكيد على وجود أقسام للدعم النفسي للمرضى وأسرهم والمحيطين بهم داخل المؤسسة.



وساهمت حملات التوعية التى تقوم بها مؤسسة بهية في مختلف المحافظات بارتفاع الوعي لدي السيدات بأهمية الكشف المبكر لسرعة تشخيصه وعلاجه و محاربة مرض سرطان الثدي، وأنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يأتى سرطان الثدي فى مقدمة أنواع السرطان التي تصيب النساء فى العالم المتقدم والعالم النامي على السواء، ويلاحظ ارتفاع معدلات وقوع هذا السرطان فى العالم النامى نتيجة زيادة متوسط العمر المتوقع وزيادة التوسع العمرانى وأنماط الحياة الصعبة.



ومن جانبها قالت هالة بايزيد مدير العلاقات العامة والاتصال بمستشفى بهية: "أن عدد حالات الفحص المبكر خلال الـ 9 شهور الماضية بداية من يناير 2018 ، وحتى شهر سبتمبر المنقضي وصلت إلى ١٥٣٧١ ، و عدد زيارات العيادات الخارجية الجراحة والأورام ٤٦٩٥٧ زيارة ، وعدد العمليات الجراحية ١١٥٦ عملية، وعدد جلسات العلاج الكيماوي ٦٢٠١ جلسة، وعدد جلسات العلاج الإشعاعي ٢٣٢٩٥ جلسة، وعدد جلسات العلاج الطبي ٢٧٩٠ بمعدل زيادة وقدره حوالي ٦٥ ٪؜ عن العام الماضي ، مما يشير إلى دور بهية الرائد في أهمية التوعية والاكتشاف المبكر بمرض سرطان الثدي .



وأوضح مهندس ماجد حمدى عضو مجلس الأمناء إلى أن مرض سرطان الثدي، من أكثر الأمراض التي تهدد النساء، وتمثل خطر على حياتهن عند اكتشافه، في أوقات ومراحل متأخرة، لذلك ننصح النساء بالكشف المبكر، ومن منطلق اهتمام " بهية " بصحة المرأة المصرية فهناك عدة نصائح وتوجيهات لابد للمرأة المصرية أن تقوم بها بشكل دورى ، في حال بلوغها سن الأربعين فعليها بعمل " الماموجرام " للاكتشاف المبكر وعمل الفحوصات له 4 فوائد أساسية، حيث تصل نسبة الشفاء الى 98 % ، وتقليل فترة العلاج و التكاليف ، الى جانب التعافى من الآثار الجانبية بسرعة دون عناء او تعب .



وأشار حمدى إلى أن على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ، والمدارس والجامعات والشركات والنوادي ان تحرص علي إقامة وعقد الندوات للتوعية بمرض سرطان الثدي من أجل الاكتشاف المبكر.



يذكر أن أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وهو فعالية يتم تفعليها سنويًّا لزيادة الوعي حول هذا المرض، فسرطان الثدي هو أحد أنماط الأورام الخبيثة الشائعة، وينتج عن نمو غير طبيعي لخلايا الثدي، ويُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع الأورام شيوعًا التي تصيب السيدات على اختلاف أعمارهن.