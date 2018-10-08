استرداد 10 آلاف متر أملاك دولة وأراض زراعية بالبحيرة





وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعد على على أراضى الدولة تبلغ مساحاتها 7500م2 بمناطق متفرقة بينها عدد 6 حالات بمنطقة النجيلة (لوفا صفار) على اجمالى مساحات بلغت 3500 م2 عبارة عن اسوار طوليه وعرضيه حيث تم ازالة التعديات وتسويتها بالأرض بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينه لادكو)، وإزالة 10 عدد حالات تعدي بشارع المعهد الديني عبارة عن منازل و أسوار على مساحات اجماليه بلغت 4000م 2 تم ازالتها وتسويتها بالأرض.



وتواصل الاجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد أراضي الدولة من المتعدين وحفاظا على الرقعة الزراعية فى إطار تنفيذ القانون وتأكيدا على هيبة الدولة.



وفى نفس السياق قامت مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن بتنفيذ حملة مكبرة بمشاركة مجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية بدائرة مركز شرطة ( دمنهور ) لتنفيذ عملية إسترداد وإزالة التعديات على الأراضي المُتعدى عليها وتمكين جهة الولاية منها بالكامل حيث تم إزالة مساحات مختلفة باجمالى ( 483 ) مترًا وجميعها إزالة حالات تعدى ( مبانى بالطوب الأبيض والأحمر ) على أراضى الدولة



وفى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنه ـ محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بإزالة 9 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بنطاق المركز، بمساحة إجمالية ألف و 511 متر، تنوعت ما بين مباني وأسوار بالطوب الأبيض وتشوينات وشدات خشبية.



كما أزال قسم تعديات ببمركز كفر الدوار 3 حالات تعدي بنطاق قرية زُهرة بمساحة 393 متر، وكذلك إزلة 5 حالات تعد بنطاق قرية دفشو بمساحة 700 متر، وحالة تعد بنطاق قرية كوم اشو بمساحة 120 متر، فضلًا عن 3 حالات تعد بنطاق قرية بولين بمساحة 298 متر.



كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء محمد المجبر رئيس مركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد علي اﻵراضي الزراعيه وتم ازاله المباني ازاله كليه بمساحة (3500) م بالوحدة المحلية لقرية المسين عباره عن مباني من الطوب اﻻبيض و اسوار طوليه وعرضيه من الطوب اﻻبيض والمونة اﻻسمنتية.

شهد مركز ادكو بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة قادها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية .