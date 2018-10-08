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الرئيس السيسي يطلق حملة لدعم الغارمين وتسويق منتجاتهم عالميا ..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:01 م
في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "سجون بلا غارمين ودعمهم"، أطلق برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، حملة لدعم الغارمين وتشجيعهم على الوصول بمنتجاتهم من إنتاج مصانع الإسكندرية والجيزة والورش الموجودة في قنا وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح إلى العالمية.

وفي إطار الحملة أطلق برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير هاشتاج " #ايدمنحديد#ادعمالغارمين#منتجينمش_مجرمين".

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن برنامج الغارمين أقام العديد من مصانع بمحافظات الإسكندرية والجيزة، لصناعة السجاد والكليم والمنسوجات اليدوية، لتوفير فرص عمل للغارمين، إضافة إلى إعادة تشغيل الورش وتشجيعها علي الإنتاج في محافظات الصعيد في مقدمتهم أخميم بمحافظة سوهاج ونجادا وكوم الضبع بمحافظة قنا، إضافةً إلى إحياء التراث السيناوي في شمال سيناء ووصولًا إلى الحدود في سيوة بمحافظة مطروح، وذلك لإحياء هذه الصناعات والحرف اليدوية والتي أسفر توقفها عن العديد من الآثار السلبية علي الحياة الاقتصادية للأسرة العاملة فيها.

وأضافت سهير عوض، أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير يعمل علي تمكين الغارمين اقتصاديا وتحويلهم لأفراد منتجين، بعد أن كانوا مستهلكين، كما يعمل حل مشكلة الغارمين من جذورها بالعمل علي تجفيف منابع استمرار الديون من خلال توفير فرص عمل تدر لهم دخل شهرى يساعدهم على الإنفاق على أسرهم بعد خروجهم من السجون وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت سهير عوض، أن برنامج الغارمين يستهدف إحياء هذه الصناعات اليدوية والدعم الاقتصادي لهذه الفئات، إضافةً إلى دخولهم في مظلة الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة من توفير خدمات صحية وتعليمية ومساعدات إنسانية.

وأشارت إلى أن برنامج الغارمين يعمل علي تسويق منتجات الغارمين محليًا ودوليًا، حيث قام بفتح العديد من المنافذ لبيع منتجات الغارمين داخل مصر، إضافةً إلى الاشتراك في العديد من المعارض داخل مصر وخارجها، كما يقوم بتصدير منتجات الغارمين إلي العديد من الدول العربية والأجنبية، وخاصة في ظل الجودة العالية لهذه المنتجات وانخفاض أسعارها بالمقارنة بأسعار مثيلاتها، مضيفة أن مصر كان لها الريادة وفي صناعة السجاد اليدوي في منتصف القرن الماضي، ويستهدف مشروع الغارمين إعادة مصر لريادتها.

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