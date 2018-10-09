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اقتصاد

الاستثمار والتعاون الدولي:1.5 مليار دولار تمويلات لدعم البرنامج الإصلاحي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
سحر نصر
سحر نصر
محمد يحيي و علياء فوزي
قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها خصصت خلال العام الماضي مبلغ 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه أن تلك المبالغ المالية جاءت من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية و الحكومة الألمانية و بريطانيا.

وذكر التقرير ان الوزارة حصلت علي تمويلات لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص و الارتقاء بجودة الخدمات العامة و رفع كفاءتها وهو ما استدعي تعزيز قدرة الحكومة لتنفيذ وتصميم مشروعات بنظام الشراكة بغرض تطوير قطاع البنية التحتية علي المستوي المحلي.

وحدد التقرير مجموعة معينة من المشروعات التي تمت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية من بينها النقل والمواصلات و الصرف الصحي والمياه والنقل العام والطرق ورفع كفاءة الطرق ومبادرات الإدارة الحكومية والبرنامج التشاركي.

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