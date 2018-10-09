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برلمان

خطة البرلمان: الضرائب العقارية على رأس أجندة اللجنة بالانعقاد الحالي

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
النائب ياسر عمر شيبة
النائب ياسر عمر شيبة
ماجدة بدوى
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها يوم 21 أكتوبر الجاري، برئاسة الدكتور حسين عيسى.

وكشف عمر فى تصريحات لصدى البلد ، أن الاجتماع الأول للجنة سيتم خلاله وضع خطة عمل اللجنة لدور الإنعقاد الرابع ، حيث أن هناك مجموعة مشروعات قوانين مقدمة للجنة من الحكومه ستبدأ فى مناقشتها، وهى "مشروع قانون تعديلات الضرائب العقارية، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون التخطيط الموحد" والذي ستبدأ فى مناقشته فور الإنتهاء وإقرار قانون الادار،ة حيث أن هناك بعض المواد المتداخلة بينهما، وايضا مواد مكملة له.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنه ، أن اللجنة ستناقش أيضا الحساب الختامى للسنه المالية 2017 /2018، حيث من المتوقع وصول الحساب الختامى خلال شهر نوفمبر المقبل أو بداية ديسمبر، لتبدأ اللجنة مناقشته.

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