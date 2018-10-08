أول تعليق من عمرو جمال بعد هزيمة الأهلى أمام الاتحاد

غرد اللاعب عمرو جمال عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" بعد هزيمة الأهلى أمام الاتحاد السكندري مساء أمس .



وقال عمرو جمال في تغريدته: "ما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شئ عليم " ثق بالله".



يذكر أن المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، انتهت بفوز زعيم الثغر برباعية مقابل ثلاثة أهداف على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.