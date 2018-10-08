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رياضة

أول تعليق من عمرو جمال بعد هزيمة الأهلى أمام الاتحاد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
ياسمين سامي
غرد اللاعب عمرو جمال عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" بعد هزيمة الأهلى أمام الاتحاد السكندري مساء أمس .

وقال عمرو جمال في تغريدته: "ما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شئ عليم " ثق بالله".

يذكر أن المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، انتهت بفوز زعيم الثغر برباعية مقابل ثلاثة أهداف على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.
أول تعليق من عمرو جمال بعد هزيمة الأهلى أمام الاتحاد

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