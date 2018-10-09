شعبة الأدوية: انخفاض عمليات التهريب.. والأكثر لانسولين وموانع الحمل

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك عمليات تهريب للأدوية فى مصر منذ سنوات وليست الوقت الحالى، لكنها انخفضت بشكل كبير، نظرا لإحكام الرقابة، لافتا إلى أن أكثر الأدوية المهربة، أدوية الإنسولين، ومانع الحمل



واضاف "عوف" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أن الغرف التجارية لم ترصد حتي الآن أى بلاغات تهريب الإنسولين، مشيرا إلى أنه هناك البعض يقومون بتهريب موانع الحمل وبعض الأدوية الي الخارج لان سعرها في الخارج أعلي بكثير، الأمر الذى يتطلب بضرورة وجود منظومة متكاملة تمنع تهريب الدواء



ولفت إلى أن التهريب يتم من والى الدول المجاورة ، خاصة ليبيا ، ولا يقتصر التهريب على التصدير للخارج فى ظل غياب الرقابة وانما تستورد بعض الادوىة المستوردة وتدخلها بشكل غير شرعى للسوق المصري.



ولفت إلى أن حجم قطاع الادوية يبلغ قيمته من 33 الى 34 مليار جنيه سنويا حجم استثمارات القطاع، مشيرا إلى أن السوق المصرى اصبح جاذبا لدول شرق آسيا للاستثمار فى هذا القطاع حيث تسيطر المنتجات الصينية على السوق المصرى مما ادى الى حدوث إغراق فى الأسواق.