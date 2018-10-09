اليوم ..أول اجتماع للجنة الصناعة برئاسة فرج عامر لوضع خطة عمل

قال النائب علاء ناجى وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الساعة الثانية ظهر غد الثلاثاء برئاسة النائب فرج عامر لوضع استراتيجية عملها لدور الانعقاد الرابع .



وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستبدأ وضع خطة عملها ومناقشة مشروعات القوانين الواردة إليها من الحكومة وأيضا مشروعات القوانين المقدمة من النواب.



يذكر أن النائب فرج عامر تولى رئاسة لجنة الصناعة فى دور الإنعقاد الرابع خلفا للنائب أحمد سمير، كما فاز النائب علاء ناجي والنائب محمد السلاب بوكالة اللجنة، والنائب فوزى فتى بأمانة سر اللجنة.