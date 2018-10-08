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توك شو

الفقي: لا يوجد تعليم جامعي مجانا في العالم.. والماء والهواء لما قبل الثانوية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:11 م
لدكتور مصطفي الفقي،
لدكتور مصطفي الفقي، رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية
توك شو
أكد الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، إنه ليس في مصر ما هو أهم من تطوير التعليم، معقبا: التعليم يعد مفتاح التقدم وبوابة العصر الحديث والطريق إلي المستقبل.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أن دور مصر في المنطقة تراجع عندما انهار التعليم، مؤكدا أن هناك مقاومة للأطروحات الجديدة الخاصة بتطوير التعليم في مصر من قِبل أشخاص لم يقرأو شيئا عن مشروع التطوير، مردفا «الخلافات الموجودة خلافات في المصالح»، متابعا أن هذه الخلافات تضاعف مجهود الوزير في الطريق الذي يجب أن تطرقه مصر.

وواضح أنه لا يوجد تعليم جامعي في العالم، منوها بأن التعليم الجامعي يجب أن يكون للمتفوق فقط، قائلا "إذا كنت متفوقا تتحملك الدولة».

واختتم رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية تصريحاته أن قاعدة الماء والهواء تكون مرحلة ما قبل التعليم الجامعي.

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