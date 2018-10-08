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الجمل: استهلاك محتوى الفيديو عبر الهواتف يزيد 90 % سنويا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
صرّح تامر الجمل، المدير العام لشركة HMD العالمية في مصر بأن دراسات السوق أوضحت ان المصريين يحبون مشاهدة فيديوهاتهم الخاصة على هواتفهم المحمولة. 

وأشار الجمل، فى تصريحات صحفية اليوم، الى أن استهلاك محتوى الفيديو عبر الهاتف الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد زيادة سنوية تصل إلى 90% ولهذا يأتي نوكيا Nokia 7.1 7.1 مزودا بتقنية شاشة PureDisplay المتطورة. توفر هذه التكنولوجيا تقنية التحويل المباشر للصورة من SDR الي HDR لتحسين جودة المحتوى مما يعطي المستخدم جودة مشاهدة لا تضاهي.

وقال: يتميز الهاتف الجديد باستخدام ميزة عرض HDR وخاصية الكشف عن طورين 2PD، وبصريات ZEISS، لضمان توثيق كافة اللحظات المميزة.

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