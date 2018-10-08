سكان ترسا بالجيزة يشكون انتشار القمامة وعدم وجود إنارة بالطريق

اشتكى أهالي منطقة ترسا بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري لقرائه، من تدهور حالة الطريق الرابط بين منطقة ترسا وعزبة مدكور باعتباره أحد الطرق الحيوية والرئيسية في المنطقة.



وقال محمد عبدالمنعم، أحد سكان منطقة ترسا في رسالته لـ صدى البلد: «نحن سكان ترسا نعاني أشد المعاناة من تدهور حالة طريق ترسا عزبة مدكور، حيث إن القمامة تحتل نصف الطريق، وتمثل خطر كبير على صحة سكان المنطقة والمارة لانتشار الحشرات الضارة بها».



وأضاف في رسالته: «الطريق رغم صغره لا توجد به أي إنارة وهو ما يسبب وقوع العديد من الحوادث خاصة وأنه لا يوجد به أي رصف أو اسفلت.. في حين تسيطر القمامة على الطريق بصورة كاملة وسط غياب المسئولين عن النظافة».



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

