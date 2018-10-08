ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

سكان ترسا بالجيزة يشكون انتشار القمامة وعدم وجود إنارة بالطريق

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:10 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي منطقة ترسا بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القراء التي يخصصها موقع «صدى البلد» الإخباري لقرائه، من تدهور حالة الطريق الرابط بين منطقة ترسا وعزبة مدكور باعتباره أحد الطرق الحيوية والرئيسية في المنطقة.

وقال محمد عبدالمنعم، أحد سكان منطقة ترسا في رسالته لـ صدى البلد: «نحن سكان ترسا نعاني أشد المعاناة من تدهور حالة طريق ترسا عزبة مدكور، حيث إن القمامة تحتل نصف الطريق، وتمثل خطر كبير على صحة سكان المنطقة والمارة لانتشار الحشرات الضارة بها».

وأضاف في رسالته: «الطريق رغم صغره لا توجد به أي إنارة وهو ما يسبب وقوع العديد من الحوادث خاصة وأنه لا يوجد به أي رصف أو اسفلت.. في حين تسيطر القمامة على الطريق بصورة كاملة وسط غياب المسئولين عن النظافة».

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

ترشيحاتنا

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

انفجار ضخم بأكبر مصفاة للنفط في كندا.. فيديو

الرقابة الإدارية: سقوط محامٍ شهير قدم 2 مليون جنيه رشوة لموظفين بالمحاكم والنيابات

المسماري يكشف خطة الإرهابي هشام العشماوي لتشكيل الجيش المصري الحر

الجيش الليبي: هشام عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه.. صور

ومن العشق ما قتل..سيدة تتفق مع عاطل على قتل زوجها وإخفاء جثته بالصحراء

من ضابط مفصول إلى أخطر إرهابي مطلوب.. محطات في حياة هشام عشماوي

ما لا تعرفه عن هشام عشماوي.. هارب من حكمي إعدام ومتهم في 17 قضية إرهابية

الجيش الليبي يكشف مكان اختباء الإرهابي هشام عشماوي في درنة لمدة 3 سنوات

طبيب مزيف.. مجهول ينتحل صفة دكتور مخ وأعصاب بالفيوم ويهرب قبل ضبطه.. صور

محامي الزمالك يفجر مفاجأة بشأن أزمتي كريم الحسن وخصم النقاط

المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

خبير أمني: القبض على عشماوي تم بتنسيق بين الأجهزة المصرية والليبية.. فيديو
أحمد موسى يطالب بتقديم الإرهابي عشماوي للرأي العام بالأدلة والوثائق.. فيديو
غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو
المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو
الجيش الليبي: عشماوي اعترف بتنفيذ عمليات إرهابية ومقتل عمر رفاعي سرور ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟